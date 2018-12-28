جماهير المان سيتي تثور بسبب محرز

ثارت جماهير السيتي على النجمين لوروا ساني ورحيم سترلينغ، على خلفية أدائهما الضعيف خلال المباراتين الأخيرتين للفريق تباعا أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، لحساب الدوري الإنجليزي. وهاجم مناصرو النادي هذا الثنائي. حيث اعتبروه المتسبب الرئيسي في الهزيمتين الأخيرتين للفريق في المسابقة المحلية.

وفي سياق آخر، طالبت نفس الجماهير بإعادة الاعتبار للنجم الجزائري بعد التهميش الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من قبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي لم يدفع به أساسيا.. يذكر أن محرز شارك في 27 مباراة في مختلف المسابقات مع “السيتي” أسهم خلالها في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.