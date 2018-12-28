بالصور..الجزائر تعيد تأهيل دبابات “تي-55” الروسية القديمة لأغراض أخرى

عمل الجيش الوطني الشعبي على إيجاد استخدام جديد للدبابات القديمة من طراز “تي – 55″، حيث أصبحت مخصصة لتدريب السياقة بعد ان أدخل عليها تطويرات جديدة.

وبحسب مواقع روسية متخصصة في المجالات العسكرية منها موقع “الأسلحة الروسية” ووكالة سبوتنيك فإقد تمت في الجزائر إعادة تأهيل دبابة “تي-55” لتغدو دبابة تدريب السياقة، حيث تم تغيير برج الدبابة ليحل برج مجهز لتدريب السياقة محل برج الأسلحة.

وزُودت الدبابة بما يمكّن المدرب من أداء مهمته بفاعلية، فهناك مركز عمل المدرب ولوحة التحكم للمدرب، واحتفظت الدبابة الجديدة بقدرتها الحركية والتي تم تعزيزها بتركيب خزانيين إضافيين للوقود.

وذكرت الصحيفة الروسية أن الجيش الجزائري ما زال يحتفظ بـ300 دبابة من طراز “تي-55” تقريبا. وتم تطوير بعضها إلى “تي-55أ إم في” التي تحتوي على نظام حماية تفاعلي ونظام إدارة النار معين المدى الليزري وجهاز الحاسب البالستي

وبإمكان مدفع دبابة “تي-55أ إم في” وهو من عيار 100 ملم، إطلاق الصواريخ الموجهة بالإضافة إلى القذائف العادية.

والدبابة تي-55 هي دبابة قتال رئيسية سوفييتية، يعود ظهورها الى الفترة بين 1946–1980، وقد استخدمت دبابة تي-55 في حرب 1973، على الجبهتَين، المصرية والسورية، واستخدمتها القوات العراقية، كذلك. كما استخدمت في عدة أنحاء من العالم، منها: أنغولا، الصين، فيتنام، والجزائر.