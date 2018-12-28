80 ألف شرطي لتأمين العطلة و”الريفيون”

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 80 ألف شرطي لتأمين تنقلات المواطنين في العطلة الشتوية وإحتفالات نهاية رأس السنة الميلادية..

وفي هذا الإطار كشف سعدي مجيد عميد أول بالشرطة ونائب مدير الشرطة الحضرية بالمديرية العامة للأمن الوطني سعدي مجيد الذي حل الخميسضيفا القناة الأولى “تم تسخير 80 ألف شرطي من مختلف الرتب ومختلف المصالح العملياتية من أجل ضمان حماية الأشخاص والممتلكات في العطلة الشتوية التي تتزامن واحتفالات رأس الميلادية”، وأضاف بالقول “من بين الإجراءات تأمين التظاهرات الثقافية والفنية المسطرة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية تعزيز الدوريات الراجلة والراكبة خاصة على مستوى الممثليات الدبلوماسية للدول التي تدين بالمسيحية .”

ولتأمين تنقلات المواطنين الذين يحتفلون ويتنقلون في العطلة ستعكف قوات الأمن- بحسب سعدي مجيد- على توفير دوريات على مستوى محطات المسافرين وكذا المراكز التجارية الكبرى و مراكز التسلية والترفيه، مشيرا إلى النشاط المكثف والدوري لفرق الأمنية الراجلة والراكبة داخل قصر المعارض بالعاصمة والذي احتضن فعاليات الصالون الوطني للإنتاج .