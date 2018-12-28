“لازيو” يُصر على ضم “براهيمي”

كشفت المصادر الصحفية البرتغالية، أن إدارة “لازيو” الإيطالي لا تريد الانتظار حتى الصائفة المقبلة من أجل التعاقد مع “ياسين براهيمي”.

فالنادي الإيطالي يصر على ضم الجزائري في الميركاتو الشتوي الحالي، ومستعد لدفع 6.5 مليون أورو للظفر بخدماته.

علما أن عقد “براهيمي” ينتهي مع “بورتو” في جوان المقبل، ويمكنه أن ينتقل بالمجان في الصائفة المقبلة لأي فريق يريده.

في حين جماهير “الدراغاو” حائرة من تصرف إدارة الفريق، التي يبدو أنها ستخسر أفضل لاعب في النادي من دون الاستفادة منه ماليا.