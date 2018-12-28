أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن يوم الثلاثاء المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب بيان ذات الهيئة فإنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة فإن يوم الثلاثاء أول جانفي 2019 يعتبر عطلة مدفوعة الاجر.

وهذا لكافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة .