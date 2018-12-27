هذه عجائب الجزائريين التي حدثت في قرية الراحل عيّاش!

قرية أم الشمل النائية بولاية المسيلة ، أصبحت قرية لمّ شمل الجزائريين ، هكذا تحدثت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة ، عن وقفة العشرات بل المئات من المواطنين الذين توافدوا إلى القرية ، تضامنا مع مصاب الشاب الجزائري عياش محجوبي الذي توفي بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي بالمنطقة قبل 9 أيام .

المديرية لخّصت في منشور على حسابها في فيسبوك ، ما عاشه رجال الحماية المدنية طيلة الأيام التسعة التي جاهدوا فيها واجتهدوا لإخراج "أخيهم" عيّاش ، مثلما كانوا يسمّونه في جميع تصريحاتهم لوسائل الإعلام، من البئر الذي كان عالقا به على عمق 30 مترا تحت الأرض ، والتي وقفوا فيها على مواقف مشرّفة صنعها الجزائري الإنسان .

"ما شدّ انتباهنا خلال الأيام التسعة في حادثة سقوط أخينا عياش عليه رحمة الله بقرية أم الشمل ببلدية الحوامد هي الهبة التضامنية للمواطنين من داخل الولاية وخارجها"، هكذا ابتدئ المنشور الذي عبّر عن اعتزازه بأن القرية تلك أصبحت تلقب بقرية "لمّ الشمل" بعد أن لمّت شمل الجزائريين من كل مكان من ربوع الوطن.

من بين الصور المعبرة عن هذا التضامن ، يرصد لنا منشور الحماية المدنية هذه المواقف : "مواطن مبتور الرجلين وهو على كرسي متحرك أتى من ولاية عنابة ، و أبى إلا أن يشارك الحماية المدنية في هذه المحنة واقترح علينا الدخول داخل الماسورة لاستخراج الضحية"، "أعوان في صفوف الحماية المدنية من خارج ولاية المسيلة أتوا متطوعين بإرادتهم من أجل تقديم المساعدة"، " ورقيب متقاعد من ولاية قسنطينة أتى وأبى إلا أن يقدم العون والمساعدة ، بعد أن ألغى سفره بسبب هذه الحادثة".

ويتابع المنشور "فألف تحية وتقدير لكل أعوان الحماية المدنية من داخل الولاية وخارجها وبكل رتبهم على هذا الدعم المعنوي الذي قدموه لنا طيلة هذه المدة، الشكر للجميع على هذه الوقفة الأبية خاصة جنود الخفاء الذين سهروا على تنظيم وسير العملية..و لكل من شارك وساهم ولو بكلمة طيبة ودعم معنوي" .