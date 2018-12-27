شاهد أغرب وأكبر مخلوقات البحار والمحيطات في 13 صورة عجيبة

عندما نتحدث عن البحار و المحيطات فنحن نتحدث عن عالم يختلف تماماً عن عالمنا السطحي الذي نعيش فيه، لأنه عالم مليء بالعجائب،

في هذا الموضوع سنشاهد مجموعة من الصور المدهشة لاغرب وأكبر مخلوقات البحار !:



من هو الأسرع، أنت أو سمك القرش؟



إنها جد عميقة هنا!



هذه الصورة ذكرتني بفيلم الرعب "Anaconda"



بكل هدوء تذهب للصيد.. فجأة تصطاد هذا !



يالها من أسنان حادة..



هناك ثعبان صغير في الماء



أعتقد أنه يمكن لشخص أن يدخل من هنا .. !!



كم هو لطيف هذا الأخطبوط ...



أعتقد أنني رأيت سمكة قرش !!



مدامت الطحالب متشابكة لا تجعل الأمر سهلاً



في مكان مثل هذا ؟! ... لا، لن أكون في مكان مثل هذا

تخيل أن هذا القناديل الصغير يلمسك

انظر ، حوت صغير! ...



المصدر:

sympa-sympa.com