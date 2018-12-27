هذه هي الأوراق النقدية الجديدة

كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن الأوراق النقدية الجديدة التي سيصدرها بنك الجزائر.

وحسب النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والموقع من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، فإنه سيتم إصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 100 دينار، وورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 500 دينار و1000 دينار.

وحسب نفس المصدر فإن الورقة النقدية من فئة 500 دينار ستكون بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، وتتضمن صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 في وجهها الأمامي، وصورة لركائز الاتصال في ظهرها.

العلامة المائية للورقة (شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية، وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية) ستعرض صورة الأمير عبد القادر.

كما أنه سيوضع هولوغرام عرضه 13 مليمـترا مـن صنـف "ليد" على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدي يحمل صورا لمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر والملك النوميدي يوغرطة.

أما القطعة النقدية من فئة 100 دينار، فستتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فـولاذي، ومـن قـلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.

وستحمل القطعة النقدية صورة للقمر الصناعي ألكوم سات 1 يحلق فوق الكرة الأرضية في وجهها الأمامي، والرقم 100 في ظهرها.

فيما يخص الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 دينار فستكون بلون أزرق يميل إلى البرتقالي، وستحمل صورة لجامع الجزائر في وجهها الأمامي ولحرف تقليدية في ظهرها، العلامة المائية بصورة للأمير عبد القادر أما الهولوغرام فسيحمل صورا للأمير عبد القادر ويوغرطة.