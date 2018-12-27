الجزائر تتجه لاستغلال الطاقة النووية

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية سيتيح للجزائر استعمال هذه الطاقة في مجالات البحث العلمي وخاصة الطب.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية، حيث تعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة، منذ أمد بعيد، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي".

وأضاف البيان "إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية سيتوج هذا المسعى ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب".

وحرص البيان على التأكيد على الطابع السلمي والمدني لاستعمال هذه الطاقة، من خلال الإشارة إلى تطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.

كما سيتم تطبيق مشروع القانون من خلال مجموعة من الهيئات والمجالس وعلى رأسها سلطة وطنية للسلامة والأمن النوويين.