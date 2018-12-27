مجلس الوزراء يصادق على عدّة مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية

صادق مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية.

ويتعلق الأمر حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء ، بمشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية وهو مجال يكتسي "أهمية استراتيجية" بالنسبة للجزائر ومشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية، حسب البيان.

وقام مجلس الوزراء بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

كما قام مجلس الوزراء بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي.

تحويل أراضي فلاحية في تبسة إلى مشروع استغلال الفوسفات بالشراكة مع الصين

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية.

وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بقيمة 6 ملايير دولار و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل، وسيضمن هذا المركب عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1,9 مليار دولار سنويا.

الرئيس يوقع مراسيم رئاسية تتعلق بقطاع المحروقات

وصادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة، على مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.

و تتعلق هذه النصوص بالحقول التي هي في طور البحث أو الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شركائها الأجانب المتمثلين في المجمع الفرنسي "توتال" و الإيطالي "ايني" و النرويجي "إكينور" (ستاتوال سابقا) و الإندونيسي "برتامينا".