إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني

قام مجلس الوزراء مساء اليوم، بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

ويحدد مشروع القانون المعدل للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أن استحداث هذه الوكالة يتعلق بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي دعت الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

وسيسمح إنشاء هذه الوكالة كذلك للجزائر بأن تعزز قدراتها البشرية ومواردها المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية تابعة للوزارة المكلفة بالنقل، يضيف ذات المصدر. وعلاوة على ذلك، يدرج مشروع النص مهنة الاجلاء الطبي في مدونة نشاطات الطيران المدني المرخص بها في الجزائر.