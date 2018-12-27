نجم "جزائري الأصل" يقترب من مزاملة محرز في السيتي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن المدرب بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي معجب، بشكل كبير بالنجم ذي الأصول الجزائرية ولاعب خط وسط أولمبيك ليون حسام عوار، إذ لا تزال صورة المصافحة بينهما عالقة في أذهان الجميع، عندما أثنى الإسباني على ما فعله نجم أولمبيك ليون في المباراة التي جمعته مع فريقه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وأضافت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي الإنكليزي مستعدة لدفع 55 مليون يورو، حتى يوقع النجم حسام عوار على عقد لصالح الفريق، خاصة أن بيب غوارديولا مُعجب بلعبه ويرغب بتعزيز خط وسطه بالجزائري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة السيتي ستواجه منافسة كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة في حال رغبتها بضم نجم أولمبيك ليون الفرنسي، إذ يطمح كل من برشلونة وريال مدريد، وتشلسي في كسب وده والتوقيع معه.

وأوردت الصحيفة، أن النجم حسام عوّار صاحب (20) عاماً لديه أرقام مميزة مع نادي أولمبيك ليون في الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، حيث استطاع تسجيل 6 أهداف في 17 مباراة لعبها مع الفريق، بالإضافة إلى كون عقده أقل تكلفة من فرانك دي يونغ، الذي تطلب إدارة أياكس أمستردام به نحو 80 مليون يورو.

وختمت الصحيفة، أنه من غير المحتمل أن يوافق جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون على التخلي عن نجم فريقه في موسم الانتقالات الشتوية، بسبب المواعيد الهامة التي تنتظر فريقه في الدوري الفرنسي أو بمرحلة خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة الإسباني.

وسيشكل عوار ثنائيا مثيرا مع نظيره الجزائري رياض محرز، الذي يلعب في مانشستر سيتي، الباحث عن استعادة صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.