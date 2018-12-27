المنتخب الجزائري أمام مشاركة في دورة افريقية جديدة

كشفت بعض التقارير الافريقية و الأوروبية بأن الاتحاد الافريقي قد قدم رسميا طلب اقامة دورة جديدة للمنتخبات الافريقية

و ستكون تحت اسم البطولة الافريقية للامم و هي تشبه بشكل كبير الدورة الجديدة التي اطلقها الاتحاد الاوروبي و هي دوري الأمم الأوروبية

و من المؤكد أن يتم المصادقة على هذا القرار يوم الخميس القادم و ستنطلق الدورة حسب مصادر افريقية سنة 2019

و سيشارك المنتخب الوطني الجزائري في المستوى الأول كما ستضم 36 منتخب منقسم على أربع مجموعات