غلق أسواق الماشية لمواجهة الطاعون والحمى القلاعية

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية في غلق عدد من أسواق الماشية عبر عدد من الولايات، كإجراء احترازي وقائي لمواجهة داء الحمى القلاعية والطاعون، الذي ضرب في عدد من المناطق.

وقرر عدد من ولايات الجمهورية، الغلق الفوري لأسواق الماشية لمدة 30 يوما /بداية من الأربعاء 26 ديسمبر وحتى 25 جانفي من السنة المقبلة/، كما تم منع اختلاط رعي الأبقار والأغنام والماعز والجمال، عبر إقليم الولايات، واستعمال نقاط المراعي الجماعية.

مع منع تنقل الحيوانات داخل تراب الولاية أو دخولها من ولايات أخرى، مع وضع منطقة البؤر تحت الحجر الصحي، وعليه يمنع كذلك في هذه المنطقة خروج ودخول الحيوانات أو المنتجات التي من شأنها أن تنقل المرض إلا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية، كما يطبق الحجر على المركبات والأشخاص ما عدا التي تقوم بمعاجلة الحيوانات.

وبحسب نص القرار، فكل الحالات المشتبه فيها بوباء الحمى القلاعية أو طاعون المجترات الصغيرة يخضع للإجراءات التنظيمية والوقائية في المراسيم الوزارية المتصلة بهذا الشأن.

ورغم التخوفات الكبيرة من داء الطاعون والحمى القلاعية، إلا أن مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور هاشمي كريم، قد أكد في تصريحات إعلامية، أن نفوق الأغنام المسجل خلال هذه الأيام ببعض الولايات طبيعي، مضيفا أن التحاليل لم تثبت بعد إصابتها بطاعون الأغنام كما تم الترويج له، وقال بأن في كل موسم شتاء تسجل عدد من وفيات الأغنام، والحالات التي سجلت هذا الموسم لم تتجاوز حسبه الأرقام المسجلة في المواسم القادمة.

وذكر المتحدث أن الجزائر تحكمت بشكل كامل في الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار، بحيث تم تلقيح أكثر من مليون رأس من الأبقار، وذلك بنسبة تفوق 55 بالمائة.