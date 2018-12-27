الدالية تجدد موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، خلال لقائها أمس الاربعاء مع سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي محمود طه عيسى، موقف الجزائر الثابت في دعمها للقضية الفلسطينية.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن السيدة الدالية "اتفقت مع السفير الفلسطيني على ضرورة تسريع إجراءات الإمضاء على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين".

وقدمت الوزيرة خلال هذا اللقاء "عرضا حول مهام قطاعها الوزاري في رعاية الفئات الاجتماعية الهشة"، مجددة بالمناسبة "موقف الجزائر الثابت في دعمها للقضية الفلسطينية".

وأضاف نفس المصدر ان سفير دولة فلسطين قدم، من جانبه، "صورة عن الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن".