اليورو يقفز إلى أعلى مستوياته ويرهن مصير مئات المرضى

تسبب التهاب سعر صرف اليورو في السوق الموازية الذي تجاوز عتبة 21400 د.ج مقابل الـ 100 يرور، في إدخال عشرات المرضى، في دوامة لا نهاية لها من المتاعب والمضاعفات الصحية، بعدماتحصلوا قبل أشهر، على مواعيد طبية لإجراء عمليات جراحية مستعصية في بعض الدول الأجنبية، حيث أصبحوا عاجزين عن السفر إلى تلك البلدان، بعد أن استحال عليهم توفير تكاليف العلاج أو العمليات الجراحية بالعملة الصعبة، بعد انخفاض قيمة الدينار الجزائري والارتفاع القياسي الذي شهده سعر صرف اليورو.

وفي اتصالهم بـ”الشروق”، أكد العديد من المرضى، أنهم قاموا منذ فترة بكل الإجراءات الإدارية للسفر، وسعوا في كل الاتجاهات مع الجمعيات الخيرية والمحسنين، من أجل جمع المبالغ الباهظة المطلوبة من طرف المستشفيات الأجنبية، لكنهم ومع مرور الأيام تفاجؤوا بالارتفاع القياسي لسعر صرف اليورو في السوق الموازية التي تعتبر السبيل الوحيدة لتغيير العملة الوطنية، في ظلّ غياب مكاتب صرف معتمدة للعملة في الجزائر، وكذا قلّة المنحة السياحية التي لم تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 115 يورو، مقابل 15350 د.ج في البنوك الجزائرية.

وقد ذكر أحد المرضى الذي يعاني من شلل يتطلب إخضاعه لعملية زرع نخاع شوكي في الصين، أنه ظلّ ينتظر ثلاث سنوات كاملة لجمع مبلغ مليار سنتيم، بمساعدة المحسنين وأهل الخير، من أجل دفع تكاليف إجراء عملية جراحية مستعصية في أحد المستشفيات الصينية، لكنه عندما حاول تحويل المبلغ الذي تم جمعه بالدينار الجزائري على مدار أشهر، تفاجأ بأنه لا يمثل سوى مبلغ ضئيل بالعملة الصعبة، بعد انهيار سعر صرف الدينار الجزائري والارتفاع القياسي لسعر صرف اليورو في ظرف وجيز، وهو ما أدخله في دوامة من الإحباط النفسي، وجعل مصيره مرهونا بمدى استجابة المحسنين لمساعدته من أجل إكمال المبلغ المطلوب.

ويتعرض بعض المرضى الذين عجزوا عن السفر بسبب عدم تمكنهم من جمع المبالغ المطلوبة إلى مضاعفات صحية خطيرة قد ترهن مصير حياتهم التي تبقى معلقة، على أمل أن تتدخل مصالح الدولة لمنح أصحاب الملفات الطبية، صفة تفضيلية واستثنائية، للحصول على العملة الصعبة من البنوك حتى يتمكنوا من السفر لإجراء العمليات الجراحية المستعصية في الصين أو بعض المستشفيات الأوروبية.