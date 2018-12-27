أشكال الوان و مواصفات جديدة و لأول مرة سك النقود بالتاريخ الأمازيغي
رسميا .. تعرف على الشكل الجديد لدينار الجزائري
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (73) أنظمة جديدة تتضمن إنشاء أوراق و عملات نقدية جديدة و قع على على إنشائها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بتاريخ 4 نوفمبر 2018 .
و توضح الأنظمة رقم" 18- 04 "و "18- 05 " و "18-07 "و "18-06 " التي تتضمن إنشاء أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسمائة (500 ) دينار جزائري وألف (1000) دينار جزائري و قطعة نقدية معدنية مائة (100) دينار جزائري مواصفات و أشكال الأوراق و القطع الجديدة التي تنص على المواصفات التالية :
الورقة النقدية 500 دينار جزائري ستكون كالتالي :
الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال
الرسم المؤطر : القمر الصناعي ألكوم سات 1
الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي.
أما بخصوص الورقة النقدية من فئة 1000 دينار جزائري فهذه هي مواصفاتها
الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة.
الرسم المؤطر : جامع الجزائر
الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي
أما عن الشكل الجديد للقطعة النقدية المعدنية 100 دينار جزائري فهي كالتالي :
تتشّكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتاكسد، لونه رمادي فـولاذي، ومـن قـلب نحــاسـي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.
الموضوع الأســاســي : القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحّلق فوق الكرة الأرضية تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.
التواريخ الثلاثة،الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : تطبع داخل القلب في الجانب الأيمن.
و سيشرع في تداول هذه الأنظمة المالية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها
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