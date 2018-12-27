أشكال الوان و مواصفات جديدة و لأول مرة سك النقود بالتاريخ الأمازيغي

رسميا .. تعرف على الشكل الجديد لدينار الجزائري

رسميا .. تعرف على الشكل الجديد لدينار الجزائري

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (73) أنظمة جديدة تتضمن إنشاء أوراق و عملات نقدية جديدة و قع على على إنشائها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بتاريخ 4 نوفمبر 2018 .

و توضح الأنظمة رقم" 18- 04 "و "18- 05 " و "18-07 "و "18-06 " التي تتضمن إنشاء أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسمائة (500 ) دينار جزائري وألف (1000) دينار جزائري و قطعة نقدية معدنية مائة (100) دينار جزائري مواصفات و أشكال الأوراق و القطع الجديدة التي تنص على المواصفات التالية :

الورقة النقدية 500 دينار جزائري ستكون كالتالي :

الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال

الرسم المؤطر : القمر الصناعي ألكوم سات 1

الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي.

أما بخصوص الورقة النقدية من فئة 1000 دينار جزائري فهذه هي مواصفاتها

الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة.

الرسم المؤطر : جامع الجزائر

الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي

أما عن الشكل الجديد للقطعة النقدية المعدنية 100 دينار جزائري فهي كالتالي :

تتشّكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتاكسد، لونه رمادي فـولاذي، ومـن قـلب نحــاسـي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.

الموضوع الأســاســي : القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحّلق فوق الكرة الأرضية تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

التواريخ الثلاثة،الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : تطبع داخل القلب في الجانب الأيمن.

و سيشرع في تداول هذه الأنظمة المالية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها

القراءة من البلاد

شاركنا رأيك

Click me to scroll