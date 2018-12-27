رسميا .. تعرف على الشكل الجديد لدينار الجزائري

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (73) أنظمة جديدة تتضمن إنشاء أوراق و عملات نقدية جديدة و قع على على إنشائها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بتاريخ 4 نوفمبر 2018 .

و توضح الأنظمة رقم" 18- 04 "و "18- 05 " و "18-07 "و "18-06 " التي تتضمن إنشاء أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسمائة (500 ) دينار جزائري وألف (1000) دينار جزائري و قطعة نقدية معدنية مائة (100) دينار جزائري مواصفات و أشكال الأوراق و القطع الجديدة التي تنص على المواصفات التالية :

الورقة النقدية 500 دينار جزائري ستكون كالتالي :

الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال

الرسم المؤطر : القمر الصناعي ألكوم سات 1

الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي.

أما بخصوص الورقة النقدية من فئة 1000 دينار جزائري فهذه هي مواصفاتها

الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة.

الرسم المؤطر : جامع الجزائر

الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي

أما عن الشكل الجديد للقطعة النقدية المعدنية 100 دينار جزائري فهي كالتالي :

تتشّكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتاكسد، لونه رمادي فـولاذي، ومـن قـلب نحــاسـي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.

الموضوع الأســاســي : القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحّلق فوق الكرة الأرضية تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

التواريخ الثلاثة،الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : تطبع داخل القلب في الجانب الأيمن.

و سيشرع في تداول هذه الأنظمة المالية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها