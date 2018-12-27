بعد عمان .. نتنياهو يزور البحرين قريبا ضمن مشروع التطبيع المجاني

كشف مستشار يهودي لملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بزيارة رسمية للمنامة في الشهر المقبل، ضمن مشروع التطبيع المجاني، بحسب ما نقل موقع القدس العربي.

وقال مارك شنايير مستشار ملك البحرين في حديث لصحيفة ” تايمز أوف إسرائيل ” إن البحرين وإسرائيل قد اتفقتا على زيارة نتنياهو للمنامة من أجل ” تعزيز العلاقات الدبلوماسية ” معها.

وقال مارك شناير مستشار العاهل البحريني للشؤون اليهودية في مملكة البحرين “إن الموعد الرسمي لزيارة نتنياهو لدولة البحرين هو الشهر المقبل لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين” دون تحديد يوم معين لبدء الزيارة.

يذكر أن شناير سبق والتقى عدة مرات بكبار المسؤولين في دول خليجية وساهم في ظل السرية الجزئية، في تمكين اسرائيل من تحقيق قفزة نوعية مع دول الخليج في الأشهر القليلة الماضية، صاحبتها مجموعة من الزيارات الرسمية المعلنة وتصريحات التباهي لبنيامين نتنياهو المتوافقة مع التصريحات الصادرة عن الحاخام مارك شناير، وهو ضيف دائم في قصور ملوك وامراء الخليج.

يشار أن نتنياهو فاخر في الشهور الأخيرة قبل وبعد زيارته لسلطنة عمان أنه يقوم ببناء علاقات تطبيع بين إسرائيل وبين دول عربية في منطقة الخليج بشكل غير مشروط بتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وفي حديثه خلال قمة الابتكارات الإسرائيلية في أكتوبر، ألمح نتنياهو إلى أن الدول المجاورة تخطب ود إسرائيل.