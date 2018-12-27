غولام يُهاجم أنصار الإنتر و يدافع عن كوليبالي

تمكن نادي انتر ميلان من تحقيق فوز و شاق على نادي نابولي خلال مباريات الدوري الايطالي للأسبوع الـ 17

و تعرض السينغالي كوليبالي الى الطرد في اللقاء و هو ما استغله نادي الانتر لتسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة

و تعرض خاليدو كوليبالي الى سافرات الاستهجان في المباراة من أنصار الانتر كل ما لمس اللاعب الكرة و اطلاق اصوات القردة عليه

و قد صرح فوزي فولام بعد اللقاء قائلا : ” كوليبالي لاعب كبير و محترف , لا أعرف متى تنتهي العنصرية في هذه المدينة , أنا معك أخي , أحبك كثيرا “