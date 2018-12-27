المعارضة التشادية تهاجم معسكرا للجيش الليبي

شن مسلحون من المعارضة التشادية، اليوم الخميس، هجوما على معسكر للجيش الليبي جنوبي البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما ذكرت مصادر ميدانية.

وقالت المصادر، إن ضابطا من الجيش قتل وأصيب ستة آخرون، بينهم مدنيون وعسكريون، في الهجوم الذي استهدف معسكر اللواء العاشر في تراغن جنوبي ليبيا.

كما اختطف المسلحون 7 أشخاص، بينهم مدنيون ورجال أمن، قبل أن ينسحبوا من تراغن نحو الصحراء، وفق المصادر التي رجحت أن الهجوم يهدف إلى إبعاد الجيش الليبي عن الجنوب.

ويقول مراقبون إن المجموعات التشادية المعارضة تسعى لتحويل المنطقة في جنوب البلاد، نقطة انطلاق لهجماتها في الداخل التشادي.

ودأبت المعارضة التشادية منذ سنوات على شن هجمات جنوبي ليبيا، في ظل الانفلات الأمني وعدم ضبط الحدود منذ عام 2011.

وعقدت المعارضة التشادية تحالفات مع تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعات تهريب البشر في الجنوب الليبي، وشاركت في الهجوم على الحقول والموانئ النفطية.