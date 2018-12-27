فرنسا تحطم الرقم القياسي في عدد المساجين

أفاد المرصد الدولي للسجون، في بيان نشره، عبر حسابه ”تويتر”، بأن عدد المساجين في فرنسا بلغ71061 سجينا مع حلول الأول من شهر ديسمبر الجاري.

و أضاف المرصد في نفس البيان، لقد وصل عدد السجناء في فرنسا لعام 2018 لـ71061 سجين منهم 22890 سجين يعيشون في سجون مكتظة تأوي عدد أكثر بمرة ونصف من قدرتها على الاستيعاب.

ووفقا للمرصد، نحو 1506 سجناء في فرنسا ينامون على الأرض نظرا لاكتظاظ السجون كما يوجد 30% من المساجين في الحجز الاحتياطي”.

وتعاني فرنسا من اكتظاظ في السجون وهو أمر دفع العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان لمناشدة الدولة لإعطاء أهمية أكبر لهذه الأزمة.