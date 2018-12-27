مرض “طاعون الأغنام” لا يشكل خطرا على الإنسان

أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشيمي كريم، أن مرض “المجترات الصغيرة” أو ما يعرف بـ “طاعون الأغنام” هو مرض حيواني لا يتنقل للإنسان.

وقال هاشيمي، ، إن المصالح البيطرية ترخص باستهلاك اللحوم التي تباع في هذه الفترة، داعيا المواطنين إلى التواصل مع البياطرة في حالة وجود أي شكوك.

كما أشار ذات المتحدث، بأن الدولة أخذت كل احتياطاتها للتكفل بهذا المرض من خلال تخصيص 400 مليون دينار كاحتياط لمواجهة الداء، في حالة ثبوت المرض على الأغنام.