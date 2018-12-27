استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بالولايات الكبرى

وقَع الرئيس بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران.

وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الخميس، أنه “تواصلا مع السياسة الرشيدة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتهيئة الإقليم وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وإيمانا منه بأن مستقبل بلادنا يعتمد على نظرة استراتيجية استشرافية وشاملة لتهيئة الإقليم حتى يضطلع بمسؤولياته التنموية كاملة ويستجيب لتطلعات مواطنينا المشروعة في إقلاعة تنموية حقة لمدنهم وولاياتهم، تم التوقيع على المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها”، مبرزا أن هذا المرسوم “سيدخل حيز التطبيق فور صدوره في الجريدة الرسمية”.

وتخص المقاطعات الإدارية الجديدة- يضيف نفس المصدر- “التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من بوعينان (البليدة) سيدي عبد الله (الجزائر) ذراع الريش (عنابة) وعلي منجلي (قسنطينة)”.

وفي إطار “الحرص على جعل المدن الكبرى التقليدية في قلب هذه المقاربة تم تنظيم كل من الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة) وعين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران) في شكل مقاطعات إدارية باختصاص إقليمي محدد سيسمح من دون شك بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى وسيكيف تنظيمها حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة الحقة”، حسب نفس المصدر.