مراسيم رئاسية تمنح الجنسية الجزائرية لثلاثة رعايا أجانب

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مراسيم رئاسية تتعلق بمنح الجنسية الجزائرية لثلاثة رعايا ، حسب ما يقتضيه قانون الجنسية الجزائرية المعدّل والمتمّم سنة 1970.

وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 73 ) ، فقد أصدر رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تقضي بمنح الجنسية الجزائرية رسميا لكل من السيدة كوزنيتس لوبوف المولودة سنة 1947 بمدينة موسكو في روسيا ، والسيدة مونيك هيرفو المولودة سنة 1929 بباريس في فرنسا ، والسيدة يحياوي إيمان المولودة سنة 1984 بنابل في تونس.

وينصّ قانون الجنسية الجزائرية على إمكانية اكتسابها من خلال الزواج من جزائري أو جزائرية لمدة 3 سنوات مع الإقامة بالجزائر لمدة عامين على الأقل ، أو من خلال إثبات الإقامة في الجزائر لمدة 7 سنوات ، كما يمكن أن تمنح الجنسية الجزائرية لبعض الحالات الاستثنائية التي قدّمت خدمة استثنائية للجزائر .