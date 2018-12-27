وقعها رئيس الجمهورية

مراسيم رئاسية تمنح الجنسية الجزائرية لثلاثة رعايا أجانب

مراسيم رئاسية تمنح الجنسية الجزائرية لثلاثة رعايا أجانب

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مراسيم رئاسية تتعلق بمنح الجنسية الجزائرية لثلاثة رعايا ، حسب ما يقتضيه قانون الجنسية الجزائرية المعدّل والمتمّم سنة 1970.

وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 73 ) ، فقد أصدر رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تقضي بمنح الجنسية الجزائرية رسميا لكل من السيدة كوزنيتس لوبوف المولودة سنة 1947 بمدينة موسكو في روسيا ، والسيدة مونيك هيرفو المولودة سنة 1929 بباريس في فرنسا ، والسيدة يحياوي إيمان المولودة سنة 1984 بنابل في تونس.

وينصّ قانون الجنسية الجزائرية على إمكانية اكتسابها من خلال الزواج من جزائري أو جزائرية لمدة 3 سنوات مع الإقامة بالجزائر لمدة عامين على الأقل ، أو من خلال إثبات الإقامة في الجزائر لمدة 7 سنوات ، كما يمكن أن تمنح الجنسية الجزائرية لبعض الحالات الاستثنائية التي قدّمت خدمة استثنائية للجزائر .

القراءة من البلاد

شاركنا رأيك

Click me to scroll