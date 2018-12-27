أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قفزت ثمانية بالمائة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت الجزائر نزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت ثمانية بالمائة إلى 54.47 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56 بالمائة إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمائة إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ونزل الخامان نحو أربعين بالمائة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر الماضي.