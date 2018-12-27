أربعون سنة بعد وفاته .. هواري بومدين لا يزال يثير الخلاف بين الجزائريين

اليوم 27 ديسمبر 2018، تمر أربعين سنة على وفاة هواري بومدين، الرئيس الثاني للدولة الجزائرية، في وقت بهت فيه إحياء ذكرى رحيله حتى من طرف المؤيدين له.

هواري بومدين الذي وصل الى السلطة على ظهر الدبابة، ذات جوان 1965، يثير ككل مرة الجدل والخلاف، بين الطبقة المثقفة، في حين يحظى بشعبية لم تتوارى حتى وإن تقلص إحياء ذكراه، ولم يكتب عنه المؤرخون سوى القليل.

ويتهم البعض محمد ابراهيم بوخروبة، وهو اسمه الحقيقة الذي أصبح معروفا باسمه العسكري “هواري بومدين” سنة 1957 وبقي ملازما له حتى وفاته، بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد المستعمر الفرنسي، في حين يرى آخرون أن بومدين العسكري ثم المدني بنى الدولة الجزائرية بعد حظر التعددية النقابية والسياسية وتجميد العمل البرلماني، فما هي حجج أنصار ومعارضي بومدين؟

المؤيدون:

يرى المؤييدون لهواري بومدين أنه وضع نهاية لسوء إدارة أحمد بن بلة في انقلاب 19 جوان 1965، فيما أطلق عليه “التصحيح الثوري”، بعد أن كان رفيقه في الدرب في أعقاب استقلال الجزائر، فقد وصفه بالطاغية واتهمه “بالانحراف عن الطريق”.

– كوّن هواري بومدين الجيش قبل الاستقلال (عام 1960) وعمل على الانتقال من “جيش التحرير” إلى “جيش شعبي وحديث” بعد إعادة السيادة الوطنية سنة 1962، حيث يقول محيي الدين عمّيمور، الذي عمل في السبعينيات مستشارا للرئيس بومدين “جعل بومدين الجيش قوة منظمة ، ودعم حقيقي للدولة”، ويعتبر بومدين “أب” الجيش الشعبي الوطني.

كما يرى المؤييدون أنه بنى الدولة من خلال تنظيم السلطات المحلية واعتماد التقسيم الإداري حسب الولايات، حيث يقول الوزير السابق صالح قوجيل :”أراد إدارة خالية من الإرث الاستعماري”، وبفضل وزير الداخلية أحمد مدغري ، تمت استعادة الحالة المدنية ، خاصة في جنوب البلاد ، وتمت إعادة تنظيم الحماية المدنية ، وتم إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة.

وفي الجانب الفلاحي وتحت شعار “الأرض لمن يخدمها” ، فرض بومدين نظام الثورة الزراعية بتأميم الأرض. وقال: “انتبهوا ، إذا فشلت الثورة الزراعية، فسوف تظلون عبيدا إلى الأبد”.

كما قام بتعميم التعليم وفرض الرعاية الاجتماعية المجانية، كما عمل على نشر الطلبة في جميع أنحاء البلاد في الأشغال العمومية وهو أمر مستوحى من النظام الاشتراكي.

وفي فيفري 1971 ، قامت بتأميم المحروقات، وفرض مبدأ ملك الدولة والحد من هامش مناورة الشركات الفرنسية.

وفي 1967 ، أرسل هواري بومدين قوات لدعم الجيش المصري ، في الحرب ضد إسرائيل، واقترح منع بيع النفط لإنقاذ “الشرف العربي” بعد الكارثة.

المعارضين :

أما معرضوه فيعتبرون أنه في الجانب العسكري، عارض اتفاقات إيفيان، مما ساعد على إبراز الانقسامات بين القادة الجزائريين، بعد إعلان الاستقلال.

وأنه كرس أسبقية الجيش على السياسة، عكس ما فعله عبان رمضان الزعيم الثوري، الذي قتله أقرانه في المغرب.

كما يرن أنه دخل الجزائر بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 ، كما خصص بومدين أسبقية الخارج على الداخل بفرض “جماعة وجدة” على السلطة السياسية، ولم يعترف “بمشروعية” المجاهدين في الداخل.

كما ينتقدونه بأنه اعتمد بشكل أعمى على الضباط الفارين من الجيش الفرنسي لتوحيد الجيش. ولم يستمع إلى رأي بعض أصدقائه الذين حذروه من هؤلاء الضباط، الذين يعتبرونهم جاؤوا من أجل تنفيذ مهمة، وقال عبد الحميد براهيمي ، وهو ضابط سابق في جيش التحرير الوطني: “قال سليمان هوفمان ، الذي تحدث باسم “ضباط فرنسا”، إنهم جاؤا لقيادة الجيش بعد الاستقلال”.

وكان هواري بومدين قد قام بتعيين سليمان هوفمان من أجل بعدة مهام ، بما في ذلك تدريب إطارات الجيش الوطني الشعبي، وقيادة وزارة الدفاع الوطني، كما عارض العقيد محمد شعباني، قائد الولاية السادسة، والذي أعدمه أحمد بن بلة في سبتمبر 1964 بعد صدور حكم سريع “بالتآمر ضد جبهة التحرير الوطني”.

كما أن هواري بومدين متهم بقتل أو سجن أو النفي الاجباري لكل من يعارضه من خصومه وجميع قادة حرب التحرير الوطني.

كما اتهم أيضا بالتسامح في التجارب النووية والكيميائية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حتى عام 1967 وارسال جنود جزائريين لتنظيف المواقع الملوثة في بشار وتمنراست دون حماية.

وأيضا هو متهم باضطهاد جميع المعارضين، وخصوصا بين الناشطين الشيوعيين الذين استنكروا الانقلاب العسكري ضد بن بلة، وعدم العمل بالبرلمان والاعتماد على مجلس الثورة الذي كان مسؤولاً عن كل شيء ، دون إمكانية الاستئناف أو الطعن.

منح بومدين صلاحيات مطلقة للشرطة السياسية التي كانت تسيطر على المجتمع كله: الوزارات والولاية والبلديات والجامعات والشركات العامة والجمعيات الثقافية ووسائل الإعلام ، إلخ.

ويُنتقد هواري بومدين بسبب اختياراته الاقتصادية السيئة من خلال إطلاق “الثورة الصناعية” واعتماده على ” الصناعات الثقيلة” وهو خيار كارثي أهمل مساهمة الصناعة الصغيرة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نقص القوى البشرية المؤهلة والحدود الفنية.

كما ان خياراته أدت إلى تفشي بيروقراطية ثقيلة باسم المركزية ومنع ظهور النخب الاقتصادية، حيث لم يكن للقطاع الخاص أي حرية في الحركة.

كما ادت خياراته الفلاحية الى زعزعة استقرار المجتمع الريفي من خلال بناء القرى الاشتراكية، في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ادى إلى مغادرة الفلاحين لأراضيهم.

اضافة الى تشجيع سياسة التعريب، وتجاهل هواري بومدين التعددية اللغوية والثقافية في الجزائر. وهو ما ادى إلى منع نشطاء الهوية الأمازيغية من التعبير وتنظيم أنفسهم.