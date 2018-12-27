قائمة الولايات المنتدبة الجديدة الـ 14 التي استحدثها الرئيس بوتفليقة

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحداث 14 ولاية منتدبة جديدة، يتولى تسييرها ولاة منتدبون.وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المنتدبة الجديدة هي "بوعينان بالبليدة، سيدي عبد الله بالعاصمة، ذراع الريش بعنابة، علي منجلي بقسنطينة".

وأضاف ذات المصدر أنه "تم تنظيم كل من الخروب، زيغود يوسف، مدينة قسنطينة بولاية قسنطينة، وعين الترك، آرزيو، بير الجير، السانية، وادي تليلات ومدينة وهران بولاية وهران، على شكل مقاطعات إدارية باختصاص إقليمي محدد".