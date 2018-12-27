تشافي هيرنانديز في الجزائر لأول مرة

كشفت مصادر جزائرية مطلعة و موثوقة بأن نجم برشلونة السابق و الدولي الاسباني تشافي هيرنانديز سيكون ضيفا في الجزائر

و ستكون المناسبة من أجل أن يكون ضيف شرف في حفل توزيع الجزائز المقدمة من طرف قناة الهداف الجزائرية و خاصة لجائزة أحسن لاعب

و سيكون الاسباني تشافي لأول مرة في الجزائرى من أجل تسليم الكرة الذهبية , مثل ما فعل كانافارو و مالديني و مارادونا

يذكر أن رياض محرز و بغداد بونجاح لاعب السد القطري و يوسف عطال موهبة نيس الفرنسي ضمن المرشحين للكرة الذهبية