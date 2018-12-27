فيديو: تشييع جثمان عياش محجوبي الى مثواه الأخير

وري الثرى صباح اليوم الخميس 27 ديسمبر، جثمان الشاب عياش محجوبي، في أم الشمل ببلدية الحوامد ولاية المسيلة.

وكانت جثة الراحل قد تم تحويلها من مسشتفى بوسعادة الى مقر سكناه من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه من طرف عائلته.

وتمكنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، الحماية المدنية، من استخراج جثة الشاب عياش محجوبي، من البئر الارتوازي، بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد ولاية المسيلة، بعد 9 أيام كاملة من عملية متواصلة جد معقدة.

وجاء في إعلان الحماية المدنية لولاية المسيلة “تم بحمد الله وحفظه اليوم 2018/12/26 على الساعة 21 سا و55 دقيقة انتشال جثة اخونا عياش محجوبي العالق داخل ماسورة البئر الارتوازي بالمكان المسمى قرية ام الشمل بلدية الحوامد وهذا بعد تسعة أيام من العمل المتواصل الدؤوب 24 ساعه على 24 ساعه تم نقله الى مستشفى رزيق البشير بدائرة بوسعادة”.