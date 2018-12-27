ابتكارات إل جي سنة 2018...سنة متميّزة على الصعيد التكنولوجي

نظرا لكونها شركة رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، فإنّ إل جي هي اليوم في نظر مستخدميها أو منافسيها أكثر من مجرد مصنع.إنّها شركة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والواقع المدمج وصانعة للراحة والرفاه، وقد سجّلت موسما متميّزا على مستوى التكنولوجيا المستقبلية والمتطورة.ويمكن للروبوتات، من الآن فصاعدا، أن تقدّم المساعدة في جميع أنحاء المنزل، كما أنّ أجهزة التلفزيون أصبحت رقيقة جدا و مرنة إلى درجة يمكن الخلط بينها وبين النوافذ أو اللوحات في الصالون، أمّا المطابخ فأضحت تقترح لوائح الطعام وقوائم المشتريات بشكل حدسي. والآن، لنعد إلى أبرز ما ميّز هذه السنة التي كانت أكثر من مدهشة!

الابتكار مرّة ... الابتكار دائما

في الواقع، كان مجموع ابتكارات عام 2018، من منتجات hinQT المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى الواقع المدمج مرورا بإنترنت الأشياء تعزيزا للإبداع والابتكار لدى إل جي.

وتغطّي هذه التقنيات المتقدمة، المتصلة و الغامرة قائمة واسعة من المنتجات التي تركز قبل كلّ شيء على رفاهية المستهلك وانتاجيته. وينسحب ذلك على الأجهزة المنزلية، وأجهزة التلفزيون، والهواتف، وحتى الساعات. ومع ذلك، فإنّ إل جي، بعد أن أرست دعائم الذكاء الاصطناعي، والواقع المدمج وإنترنت الأشياء، فإنّها ماضية في مسيرة التكنولوجيا والابتكار من أجل تعميمها، ونشرها وترويجها وتيسير استخدامها بشكل يومي.

تلفزيونات لا نظير لها

قفزة متميّزة من دقّة K4 إلى K8! خلال عام 2018 ، لم تتردّد إل جي في تمتيع أنظار وأسماع هواة منتجاتها. وبفضل تعزيزها بالذكاء الاصطناعي، والواقع المدمج، تمكنت تشكيلة تلفزيونات إل جي OLED و UHD، بدقة 4K أو 8K من حصد الجوائز والاعترافات واستطاعت أن تغيّر مفهوم التلفزيون: فلقد أصبح هذا الجهاز الذي يستخدم لعرض البرامج فقط أداة متصلة توفر تجربة مرئية خارجة عن المألوف. وأكبر دليل على ذلك جهاز التلفزيون الرقيق " ورق الجدران".

الصوت، الصوت الجيد، الأكثر قوة!

تلقّت فئة الأعمدة الصوتيّة، ومكبرات الصوت، وأجهزة العرض عالية الدقة 4K من إل جي، جوائز الابتكار خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2018 في لاس فيغاس. وسواء كانت مزودة بتقنية بلوتوث أو متصلة، فإنّ هذه التجهيزات توفّر تجربة صوت مثالية.



مطبخ يتحدث، هل سمعت بذلك؟

يتألف هذا المطبخ من سلسلة من المنتجات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقنية ThinQ بما في ذلك؛ الثلاجة ذات "الباب في الباب"، آلة الغسيل المزدوجة توين ووش، منقّي الهواء، غسالة الصحون، فرن الغاز أو الكهرباء. ويبقى المطبخ المتصل "إل جي كيتشن سيجنتشر" نجم عام 2018 بدون منازع. إنّه فضاء من البساطة والكمال، يوفر لربة البيت وبقية أفراد العائلة، الأداء الوظيفي، والربط ، توفير الوقت والإنتاجية.