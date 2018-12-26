انطلاق أول عملية تصدير للمنتجات الجزائرية برا نحو موريتانيا

و مست هذه العملية 220 طن من المنتجات الزراعية و 40 طن من الاجهزة الكهرو منزلية و 120 طن من المنتجات الغذائية و 20 طن من المنتجات الصحية و التي من المتوقع ان تصل الى نواكشوط في غضون عشرة ايام.

و اوضح السيد جلاب انه قبل نهاية سنة 2018 ستكون هناك "عملية تصدير كبيرة" لمواد البناء (120 شاحنة) نحو النيجر و هذا انطلاقا من ولاية تمنراست.

,و أكد ان ديناميكية التصدير في الجزائر اصبحت "واقع" و هذا "بفضل تظافر الجهود و التنسيق الاداري بين الوزارات".

وكشف الوزير انه ستبرمج عملية تصدير اخرى للمنتوجات الجزائرية نحو نواكشوط (موريتانيا) و داكار (السينغال) خلال 15 ايام المقبلة.

من جهة اخرى, اكد ان سنة 2018 شهدت عملية التعريف بالمنتوج الجزائري الذي لقي استحسانا من طرف الدول التي نظمت فيها معارض للمنتجات الجزائرية, مشيرا في ذات السياق ان دائرته الوزارية قامت بدراسة حول الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات 2019-2023 و التي هي حاليا في المرحلة النهائية.

و ذكر الوزير تنظيم الملتقى الوطني مع المتعاملين الاقتصادين و الذي انبثق عنه توصيات, مشيرا ان كل هذا العمل المنجز سيتوج بورقة طريق في 2019 تضم عدة انشطة منها ضمان التكوين للمتعاملين الاقتصادين خاصة الذين يقومون بالتصدير , و تشجيع المؤسسات المصدرة التي تملك شبكات توزيع للخارج فضلا عن دعوة كبار الموزعين الافارقة و غيرهم من الدول لمعرض الانتاج الجزائري الذي سينظم في اكتوبر 2019 لرؤية المنتوج الجزائري.

و كان قد أعلن الوزير مؤخرا أن أكثر من خمسين عقد تصدير تم التوقيع عليه خلال معارض المنتوجات الجزائرية المنظمة هذه السنة بالخارج مشيرا انه تجري حاليا مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقات أخرى.

و يذكر انه قد نظمت معارض المنتوجات الجزائرية سنة 2018 بكل من الولايات المتحدة و بلجيكا و الغابون و السينغال و قطر و مصر بحيث تم اختيار البلدان التي احتضنت هذه المعارض على أساس دراسة حاجيات أسواق هذه البلدان مع تفضيل واضح للبلدان الافريقية.

في هذا الصدد, كان قد أوضح السيد جلاب أنه "سنواصل جولاتنا إلى افريقيا حيث نعتزم ما بين 2019 و 2020 تنظيم 25 صالون للمنتوجات الجزائرية بالبلدان الافريقية. فجميع بلدان العالم تريد ادخال منتوجاتها بالسوق الافريقية. و قد حان الوقت لنقوم بذلك".

وفي رده عن اسئلة الصحافة اوضح السيد جلاب ان قيمة الصادرات خارج المحروقات ستبلغ 8ر2 حتى 9ر2 مليار دولار نهاية 2018 .