خط جوي جديد بين العاصمة وعين قزام

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية ، اليوم الأربعاء في بيان ، عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة وعين قزام في أقصى جنوب البلاد ، وهذا بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع.

وحسب ما جاء في البيان ، سيتم برمجة رحلة إلى عين قزام كل يوم أربعاء ، مع التوقف مرة واحدة في تمنراست ، قبل التوجّه إلى عين قزام ، وهذا مقابل 64.000 دينار جزائري كسعر لتذكرة الرحلة ذهابا وإيابا على الخط الجوي الجديد.

وأوضحت الجوية الجزائرية أنها ستضيف رحلات أخرى على هذا الخط في حالة وجود طلب عليها ، مع اقتراح عدّة تخفيضات لتشجيع المسافرين على الإقبال إلى الوجهة السياحية الداخلية ، يمكن أن تصل إلى غاية 50 بالمئة للمسافرين خلال الموسم السياحي في إطار مجموعات من 10 أفراد وما فوق.