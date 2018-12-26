السيتي يواصل التراجع وليفربول يبتعد في الصدارة



تجرع مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن استقبل هدفا متأخرا من ريكاردو بيريرا ليخسر 2-1 أمام ليستر سيتي اليوم الأربعاء.

وكان سيتي يطمح للتعافي من هزيمته 3-2 أمام كريستال بالاس وتقدم في النتيجة بعد 14 دقيقة عندما أنهى برناردو سيلفا هجمة بنجاح بعد تمريرة سيرجيو أغويرو.

لكن بعد أربع دقائق تعادل ليستر عبر مارك البرايتون الذي حول برأسه تمريرة جيمي فاردي العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.

وبدا دفاع ليستر صلبا رغم محاولات جيدة من فابيان ديلف وأغويرو.

لكن فريق المدرب بيب غوارديولا لم يستغل الفرص حتى سدد بيريرا كرة لا تصد في شباك إيدرسون مع تبقي أقل من عشر دقائق على النهاية.

وساءت الأمور أمام المدافع ديلف بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاك مع ريكاردو ليختتم أمسية سيئة لسيتي الذي تراجع للمركز الثالث في الدوري.

ولم يشارك الدولي الجزائري رياض محرز في اللقاء أساسيا، وبقي حبيس دكة البدلاء حتى الدقيقة 83 معوضا زميله بيرناندو سيلفا.

وعلى العكس من "السيتيزن" واصل ليفربول عروضه القوية وحلق في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على نيوكاسل 4-0 ، الأربعاء، ليتقدم على مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.

وحملت رباعية ليفربول توقيع كل من ديان لوفرين (11)، محمد صلاح (من ضربة جزاء في الدقيقة 47)، شيردان شاكيري (79) وفابينيو (85).

وقدم زملاء صلاح هدية خاصة للمدرب يورغن كلوب الذي حقق إنجازا جديدا أضيف إلى سجله الناجح مع "الريدز"، إذ وصل المدرب الألماني إلى الانتصار رقم 100 مع "الحمر".