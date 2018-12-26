لأول مرة.... شركة جزائرية تشيد هيكلا بهذه الضخامة

نجحت مؤخرا شركة الصيانة للشرق و هي فرع للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر "جيكا" في تحدي تصنيع "لأول مرة بالجزائر" أسطوانات فرن الإسمنت بسمك 100 ملم حسبما كشف عنه يوم الثلاثاء بقسنطينة الرئيس العام لشركة الصيانة للشرق ارزقي فريد الدين قيطوني.

و في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة موجهة تم تنظيمها على شرف وسائل الإعلام بمقرهذه الشركة الواقعة بدائرة حامة بوزيان (15 كلم شمال شرق قسنطينة) أوضح ذات المسؤول بأن شركة الصيانة للشرق التي شرعت في 2012 في تصنيع أسطوانات بسمك أقل تمكنت في سنة 2018 من تصنيع أسطوانات فرن إسمنت بسمك 100 ملم.

و كان هذا الإنجاز الذي يعد "الأول من نوعه" بالجزائر و الذي تم بـ"إمكانات الشركة " ثمرة مهارة تقنيي شركة الصيانة للشرق الذين اعتمدوا على جهازي تصنيع هما جهازا تثبيت القطعة و تثبيت الآلة و "هي عملية جد معقدة و لكن أضحى متحكم فيها بشكل جيد في الوقت الراهن من طرف شركة الصيانة للشرق حسبما أفاد به السيد قيطوني.

و "تعد أسطوانة فرن الإسمنت قطعة هامة تتكون من صفيحة معدنية ملفوفة و التي يعد استخدامها ضروريا في سلسلة نشاط مصانع الإسمنت" حسبما أردفه ذات المسؤول مؤكدا بأن شركة الصيانة للشرق باشرت تحديا آخرا يتعلق بإنجاز في ورشاتها أسطوانات فرن ذات فتحات و هي عبارة عن قطع أسطوانية الشكل على شكل أنبوب مع المزيد من خيارات التشغيل.

و بعد أن سلط الضوء على أهمية هذه الإنجازات في تحسين أداء مجمع جيكا تحدث الرئيس المدير العام لشركة الصيانة للشرق عن أثر تصنيع أسطوانات فرن الإسمنت في تقليص تكاليف الاستيراد و تقديم دعم "مريح" للاقتصاد الوطني.

و استنادا لذات المسؤول فإن "35 بالمائة من نشاط شركة الصيانة للشرق مخصص لتصنيع القطع (أسطوانات و مصفاة لإزالة غبار الأفران و آلات رافعة و أخرى لقياس الجرعات) في حين أن 65 بالمائة من نشاطها مخصص للتدخل في شقي الصيانة و الحفظ."

كما ذكر بأن هذه الشركة التي كانت تضمن مهمة "وضع الإسمنت تحت تصرف مصانع الإسمنت" فقط أضحت تتدخل في الوقت الراهن على جميع تجهيزات مصانع الإسمنت.

و استهلت شركة الصيانة للشرق التي تم إنشاؤها في 1992 و المتربعة على 55 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية عيسى بن حميدة بديدوش مراد بدائرة حامة بوزياني نشاطها بتصنيع القطع الصغيرة و توصلت في الوقت الراهن إلى تصنيع قطع ب80 طن حسبما أشار إليه السيد قيطوني.

و صنعت شركة الصيانة للشرق مركزين "2" لتوضيب الإسمنت بطاقة 1600 كيس في الساعة حسب ما أردفه السيد قيطوني موضحا بأنه جار تركيب هذين التجهيزين بكل من بسكرة و ورقلة.

كما تعززت شركة الصيانة للشرق بعتاد لملاءمة الفرن الساخن حسبما أشار إليه السيد قيطوني مسلطا الضوء على أهمية هذا المكسب الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال في 2019 مما سيسمح بوضع الحد نهائيا للتكاليف الباهظة لعمليات

و تتمثل المهمة الأساسية لشركة الصيانة للشرق في مرافقة و دعم زخم تطوير مجمع "جيكا" الذي يجري بشكل تصاعدي حسبما أضافه السيد قيطوني معتبرا أن التدخل و الصيانة الجيدين يسمحان بنجاح التوقفات الوقائية أو المبرمجة لمصانع الإسمنت و من ثمة تحقيق ربح صاف من أجل إنتاج أحسن للإسمنت (ربح يوم توقف وقائي واحد يعادل حوالي 30 مليون د.ج).

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق 90 بالمائة من رقم أعمال شركة الصيانة للشرق في إطار النشاطات المتعلقة بمجمع "جيكا" في حين أن 10 بالمائة من رقم أعمالها محقق من خارج "جيكا".

و أوضح الرئيس المدير العام لشركة الصيانة للشرق بأن مؤسسته تملك الإمكانات لتلبية احتياجات جميع مصانع الإسمنت لكن احتياجات "جيكا "تأتي في المرتبة الأولى موضحا بأن الإنجازات المحققة في مجال إنجاز القطع بأكثر من 80 بالمائة

من معدل الإدماج (المادة الأولى مستوردة) تشكل صورة واضحة لجزائر بدأت تأخذ مصيرها الصناعي و الاقتصادي بيدها.