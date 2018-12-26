بوتفليقة يصادق على اتفاق إلغاء التأشيرة بين الجزائر وبلغاريا

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسيا يتضمن التصديق على الاتفاق المبرم بين الجزائر وبلغاريا بخصوص الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمسافرين لمهمة ، والذي تم توقيعه في العاصمة البلغارية صوفيا ، بتاريخ 23 مارس 2018.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 72 ) ، فقد أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا مؤرخا في 17 نوفمبر 2018 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وبلغاريا الذي يهدف تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

من جهة أخرى ، صادق رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 نوفمبر 2018 على مذكرة التفاهم بين الجزائر ومالي ، الموقعة بالعاصمة المالية باماكو في 03 نوفمبر 2016 ، والتي تتعلق بمجال التضامن الوطني.