إشبيلية تحدد 14 مليون أورو للتنازل عن بودبوز

حددت إدارة بيتيس إشبيلية (البطولة الإسبانية لكرة القدم - القسم الأول)، مبلغ 14 مليون أورو، للتنازل عن خدمات لاعب وسط ميدانها الجزائري رياض بودبوز ، حسب ما نقلته اليوم الأربعاء اليومية الرياضية "إيبريك أ.آس".

وبعد التحاقه بصفوف النادي الأندلسي سنة 2017 ، قادما من فريق مونبوليي الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسم، لم يتمكن اللاعب بودبوز من إظهار قدراته وموهبته الحقيقية مع نادي بتيس إشبيلية الذي شارك معه في عشر (10) مقابلات (لعب خلالها 612 دقيقة فقط منذ بداية الموسم وفي جميع المنافسات) .

وبخصوص الأخبار المتداولة بشأن مغادرته للفريق الإسباني أوضح بودبوز في تصريح أدلى به لقناة "مونديال تي.في" قائلا:" ليس لدي أي نية في المغادرة، كل الأخبار بشأن انتقالي إلى نادي نانت أو نادي مونتريال أمباك الذي يلعب له الجزائري سفير تايدر لا تعدو أن تكون سوى إشاعات(...) أنا مرتاح في إشبيلية ولدي رغبة كبيرة في مواصلة اللعب معه "مؤكدا" أنه سيتحدث عن هذا الموضوع مع مدربه ".