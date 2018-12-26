محمد الوضاحي يكشف الحقائق في قضية عوار

فجر الإعلامي الجزائري، محمد الوضاحي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مُفاجأة غير سارة لمُحبي وعشاق المنتخب الوطني.

وكشف العامل في قناة “بي إن سبورتس” بأن الجزائري الأصل، حُسام عوار غير مُتحمس تماما لحمل ألوان المنتخب الوطني مُستقبلا.

وأوضح بأن اللاعب المُتألق مع “أولمبيك ليون” يُفضل اللعب مع “ديكة” فرنسا من هنا فصاعدا، لأنها تُقربه من العالمية والنجومية.

يُذكر بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي أكد في تصريحات سابقة بأنه يستهدف خطف حسام عوار من فرنسا في المُستقبل القريب.