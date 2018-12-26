“محرز” يرد بقوة على تصريحات “سترلينغ”

كشف النجم الجزائري رياض محرز في تصريحات نقلتها شبكة السكاي سبور صباح اليوم بأنه يسعى لفرض نفسه في السيتي

و كان لاعب مانشستر سيتي رياض محرز قد أكد بأنه واجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع النادي الأزرق سماوي في بداية الأمر

و عن كسب مكانة الأساسية , أكد الجزائري قائلا : ” يوجد سترلينغ في مكاني هو لاعب كبير و سأبذل كل ما في وسعي للتحسن و الثبات في المستوى ”

و تابع : ” نريد نحن الاثنين أن نكون أكثر ايجابية في الجهة اليمنى , كل شئ بيد المدرب , لكن أريد اللعب دائما و سأعمل على ذلك “