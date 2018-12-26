مناصرو فريق بودواو يعتدون على قطار الضاحية

هاجم أمس مناصرو فريق نجم بودواو لكرة القدم قطار الضاحية الشرقية للعاصمة رقم 66 الرابط بين الجزائر والثنية في محطة الرويبة وألحقوا أضرار بثلاث عربات للقطار.

اعتداء الأنصار على القطار دفع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى توقيف حركة أربعة قطارات أخرى كإجراء وقائي وضمان سلامة الركاب، وتم توقيف هذه القطارات بمحطتي الدار البيضاء ووادي السمار لمدة زمنية تراوحت بين 17 إلى 50 دقيقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الإعلام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قوله أن هجوم مناصري فريق بودواو على القطار ألحق أضرارا بثلاث عربات للقطار، وأضاف أن هؤلاء المناصرين تسببوا في أحداث الشغب وسط مدينة الرويبة وقد تدخلت فرق الدرك الوطني التي قامت بتوجيه المناصرين إلى محطة القطار للعودة إلى منازلهم حيث قام بعض هؤلاء بالهجوم على القطار.

وقد عادت عقب هذا الاعتداء حركة القطارات إلى حركتها العادية بعد توقف استمر بين الساعة 16:39 إلى 17:12 مساء.