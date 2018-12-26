لأول مرة..محرز يكشف سر إضاعته ركلات الجزاء !

كشف النجم الجزائري، لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز تحدث محرز عن الأسباب التي تدفع المدير الفني لـ"السيتي"، بيب غوارديولا إلى عدم الاعتماد عليه باستمرار في التشكيل الأساسي خلال المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف المسابقات، كما كشف أسباب تضييعه ركلات الجزاء، سواء مع مانشستر سيتي أو فريقه السابق ليستر سيتي.

وقال النجم الجزائري في مقابلة مع راديو "مونتي كارلو" الفرنسي بخصوص عدم مشاركته باستمرار في التشكيل الأساسي: "لا أحد من لاعبي الفريق يضمن مكانته في التشكيل الأساسي، لأن المدير الفني بيب غوارديولا يعتمد على سياسة التدوير".

وأضاف:"أحيانا، حتى لو تسجل أهدافاً في مباراة ما، فإنك لا تضمن مكانتك أبدا في المباريات التالية، غوارديولا يعتمد على طريقة التدوير لعدة أسباب منها ما هو متعلق بمراكز اللاعبين، أو حالتهم البدنية، أو حسب الوقت الذي يلعبه كل لاعب".

وتابع: "أعتقد بأن إحصائيات كل اللاعبين متقاربة، وهذا يعود لرغبة المدرب في ترسيخ روح التنافس بين اللاعبين، وهذا جزء من اللعبة، أعتقد أيضاً بأن ذلك مفيد للفريق بشكل عام، فعندما لا تكون لديك منافسة من لاعب ما فإنك تتراخى، ولا يمكنك التطور، ولكن المدرب يدفعك دائماً للعمل أكثر، وإلا فإنه لن يعتمد عليك".

وبخصوص الأسباب التي تقف وراء تضييعه الكثير من ركلات الجزاء، قال محرز: "أحياناً أقول في قرارة نفسي بأنه يمكنني أن أسدد ركلات الجزاء بشكل أفضل، ربما سيأتي ذاك مع الوقت.. لا أدري".

وأضاف محرز يقول:"أنا أنتقد نفسي كثيراً وأعرف متى أكون جيداً ومتى أكون سيئا".

وأبدى محرز انزعاجه من الانتقادات التي تطاوله عند تضييع ركلة جزاء، خاصة تلك التي أهدرها أمام ليفربول في مطلع الموسم الكروي الجاري، حيث قال: "الأمر لا يجب أن يصل إلى حد انتقادي بسبب تضييع ركلة جزاء، لا يتطلب الوضع أن يقولوا ذلك لأنني أنتقد نفسي كثيراً عندما يحصل معي هذا الأمر".

وواصل: "عندما أستعد لتسديد ركلة جزاء، ينتابني شيء من التردد والقلق والضغط، فيما يخص مكان تسديد الكرة، أنا أحاول تسديدها مثلما أريد دائماً..أحيانا أحاول تسديدها في الوسط..ولا أفلح في ذلك لكن هذه الأخطاء جزء من كرة القدم".