وزارة الداخلية تطلق تطبيقا إلكترونيا جديدا للمواطنين !

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن فتح تطبيق جديد خاص بالمواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن “تطبيق اجراءاتي”، يوفر للمواطن كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات الإدارية الخاصة بمصلحة وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة، أن الإجراءات تتمثل في الحالة المدنية، رخصة السياقة وترقيم المركبات، وبطاقة التعريف، وجواز السفر البيوميتري الإلكتروني.

بالإضافة إلى شهادة وبطاقة الإقامة، النشاطات المقننة، والحياة الجمعوية والسياسية.

لتحميل التطبيق انقر هنا:

https://bit.ly/2JcwPEM