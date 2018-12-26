استخراج جثة الشاب عياش سيتم وفق ترتيبات قانونية وبحضور عائلته

تشهد قرية أم الشمل حالة من الترقب بعد توقف أشغال الحفر وفرض طوق أمني على محيط البئر الارتوازي، قبيل لحظات من استخراج جثة الشاب عياش من داخل الأنبوب الذي سقط فيه منذ 8 أيام.

وأفاد مراسل "البلاد" أن "استخراج الجثة سيتم وفق ترتيبات قانونية وبحضور عائلة عياش".

وكانت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة قد أعلنت، صباح اليوم أن "عملية الحفر وامتصاص المياه مازالت قائمة إلى حد الساعة"، من أجل استخراج جثة الشاب عياش محجوبي.

وخاطبت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك" المواطنين بالقول : أنه لأمنكم وسلامتكم وحفاظا على الأرواح نطلب من كافة إخواننا المواطنين عدم الاقتراب من مكان الحفر تفاديا لسقوطكم''، وكذا لتفادي انزلاق التربة والحجارة على الأعوان المتدخلين وهذا ما يعرقل العملية".

وتابعت ذات المصالح "سلوككم الايجابي يسهل عملنا وإخراج جثة أخونا عياش''.

كما دعت ذات المصالح في منشور آخر ''اخواننا الفلاحين بمنطقة ام الشمل ببلدية الحوامد الى تشغيل كافة مضخات الآبار الارتوازية حتى ينخفض منسوب المياه في مكان الحادث الذي سقط فيه اخونا عياش حتى يسهل عمل اخراج الجثة".

وأشارت إلى أن " الحماية المدنية تتمنى السلامة للجميع وتهيب فيكم هذه الهبة التضامنية المنقطعة النظير التي هي من شيم الجزائريين العظماء فتحيا الجزائر".