هذه هي الأحياء المعنية بـ«الرحلة» في العاصمة هذا الخميس!

العملية تشمل سكان القصدير في درڤانة والشراڤة وبراقي وبرج الكيفان والقصبة وبوروبة

تستأنف ولاية الجزائر المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية الترحيل الـ24، غدا الخميس، بترحيل 1800 عائلة من مختلف البلديات إلى مساكن لائقة، بكل من موقع الدويرة وحي الميهوب ببراقي وأولاد فايت.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة على ملف الترحيل، أن والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد عقد اجتماعا ولائيا، أمس، رفقة إطارات الولاية من أجل وضع الرتوشات الأخيرة للمرحلة الثالثة من عملية الترحيل 24.

وأشارت المصادر إلى أن والي العاصمة قد أعطى تعليمات صارمة من أجل إنجاح العملية والتكفل بالعائلات من خلال تسخير شاحنات وأعوان لنقل الأثاث. وأضافت ذات المصادر، أن العائلات المعنية بالترحيل تقطن بالبيوت القصديرية والمساكن الهشة، بالإضافة إلى العائلات القاطنة قرب بعض المشاريع التنموية والحساسة.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بـ1800 عائلة تتوزع على بلديات «حي درڤانة»، عين الكحلة ببلدية الشراڤة، بلدية براقي على مستوى حي بن طلحة، بالإضافة إلى المساكن الهشة ببلدية القصبة والحي القصديري بوروبة.

وتشمل عملية الترحيل أيضا بعض العائلات التي تشغل المؤسسات التربوية، أين سيتم ترحيل هذه العائلات إلى مساكن لائقة بكل من الدويرة وحي الميهوب ببراقي وأولاد فايت.