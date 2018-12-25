أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2018

هذه قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2018، و كذا تطورها (انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

الدولة القيمة التطور

(مليون دولار)

إيطاليا 5.457 + 2. 7%

إسبانيا 4.443 +21%

فرنسا 4.183 + 8.7%

الولايات المتحدة 3.575 + 7. 17%

بريطانيا 2.487 + 5. 76%

تركيا 2.037 + 5. 25%

البرازيل 2.028 +35. 1%

هولاندا 1.935 + 13%

الهند 1.518 + 74%

الصين 1.177 3. 83%

بلجيكا 1.130 +5. 30%

كوريا الجنوبية 1.128 + 4. 50%

البرتغال 1.034 + 4. 26%

تونس 860 + 23%

المغرب 664 4. 54%

المجموع الفرعي : 33.656

المجموع : 37.235 .