أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2018
هذه قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2018، و كذا تطورها (انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
الدولة القيمة التطور
(مليون دولار)
إيطاليا 5.457 + 2. 7%
إسبانيا 4.443 +21%
فرنسا 4.183 + 8.7%
الولايات المتحدة 3.575 + 7. 17%
بريطانيا 2.487 + 5. 76%
تركيا 2.037 + 5. 25%
البرازيل 2.028 +35. 1%
هولاندا 1.935 + 13%
الهند 1.518 + 74%
الصين 1.177 3. 83%
بلجيكا 1.130 +5. 30%
كوريا الجنوبية 1.128 + 4. 50%
البرتغال 1.034 + 4. 26%
تونس 860 + 23%
المغرب 664 4. 54%
المجموع الفرعي : 33.656
المجموع : 37.235 .
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