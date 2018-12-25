النفط يتجه نحو أقل من السعر المرجعي!

انهارت أسعار النفط بشكل رهيب، عشية توقيع قانون المالية لسنة 2019، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتصل إلى 50.46 دولارا للبرميل، مقتربة من العودة إلى عتبة الأربعينات أو أقل من 50 دولارا، وتدق بذلك ناقوس الخطر أمام الحكومة التي بنت موازنة 2019 على أساس 50 دولارا سعرا مرجعيا للبرميل، في وقت أطلق خبراء الاقتصاد صافرة الإنذار، محذرين من اللجوء إلى رفع حجم المبالغ المطبوعة من طرف بنك الجزائر، ما يهدد حسبهم ببلوغ مستوى تضخم يتجاوز الـ10 بالمائة.

ويؤكد في السياق، الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ”الشروق” أن الصدمة النفطية الجديدة، تنذر بمواصلة الحكومة سياسة طبع النقود التي تبنتها نهاية سنة 2017، عقب تعديل قانون القرض والنقد، الأمر الذي يهدد بارتفاع نسبة التضخم في ظرف سنتين ليتجاوز 10 بالمائة، وهو ما وصفه بالكارثة التي سيلمسها الجزائريون في ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، في الوقت الذي أوضح الخبير، أنه حتى قانون المالية لسنة 2019، الذي يبني الموازنة على سعر مرجعي يعادل 50 دولارا، لا يتماشى وأرقام صندوق النقد الدولي، حيث تؤكد هيئة كريستين لاغارد، أن ميزانيتي التسيير والتجهيز في الجزائر تتطلب تسويق النفط بسعر 100 دولار للبرميل.

وحسب مبتول سيؤثر هذا الانخفاض بشكل ملحوظ على ميزانية الدولة بحكم أن كل دولار تفقده سوق النفط، سيجعل الخزينة الجزائرية تخسر 300 مليون دولار سنويا، بمعنى أن انخفاض النفط من 86 دولارا إلى 50 دولارا سيكبد الخزينة خسارة في حال استمر الوضع لسنة تزيد عن 12 مليار دولار، في الوقت الذي تشهد أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى انخفاضا غير مسبوق، داعيا الحكومة هذه المرة إلى المسارعة وبشكل استعجالي للخروج من عباءة المحروقات والاعتماد على الريع النفطي، وبحث آفاق تطوير قطاع الصناعة، الذي يجب أن يكون البديل للمرحلة المقبلة.

هذا، وأنهى النفط تعاملاته في عطلة أعياد الميلاد على تراجع بأكثر من 6 بالمائة من سعره قبل أسبوع، ليسجل بذلك تراجعا حادا ويمحو مكاسب عام 2018 كاملة، حيث جاء هذا التراجع في ظل تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفضت أسعار خام برنت بـ3.35 دولار للبرميل، أو 6.2 بالمائة، لتصل إلى 50.47 دولارا للبرميل، ويسجل الذهب الأسود انخفاضا كبيرا بنحو 42 بالمائة من أعلى سعر وصل إليه هذا العام في أكتوبر، حيث سجل خام القياس العالمي أعلى سعر عند 86.74 دولارا للبرميل.