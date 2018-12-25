وزير الخارجية الياباني في الجزائر غدا

يقوم وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري في إطار تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و اليابان، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

وخلال هذه الزيارة التي تندرج "في إطار علاقات الصداقة و التعاون القائمة بين الجزائر و اليابان، ستكون لوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل محادثات مع نظيره الياباني حول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها لاسيما الاقتصادي و كذا حول السبل و الوسائل التي من شأنها إعطاء دفع جديد للمبادلات و الشراكة الاقتصاديين ما بين البلدين"، حسب ذات المصدر.

كما أوضح البيان أن هذه الزيارة "ستسمح أيضا للوزيرين بمواصلة المشاورات السياسية و تبادل الآراء و التحاليل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".