وزير الخارجية الياباني في الجزائر غدا

وزير الخارجية الياباني في الجزائر غدا

يقوم وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري في إطار تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و اليابان، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

وخلال هذه الزيارة التي تندرج "في إطار علاقات الصداقة و التعاون القائمة بين الجزائر و اليابان، ستكون لوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل محادثات مع نظيره الياباني حول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها لاسيما الاقتصادي و كذا حول السبل و الوسائل التي من شأنها إعطاء دفع جديد للمبادلات و الشراكة الاقتصاديين ما بين البلدين"، حسب ذات المصدر.

كما أوضح البيان أن هذه الزيارة "ستسمح أيضا للوزيرين بمواصلة المشاورات السياسية و تبادل الآراء و التحاليل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

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