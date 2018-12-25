فيديو- مأساة الشاب عياش : احتجاجات عارمة أمام مقر ولاية المسيلة

تشهد ولاية المسيلة احتجاجات عارمة، على خلفية وفاة الشاب عياش محجوب داخر بئر ارتوازي، بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد ولاية المسيلة.

واحتج مئات الأشخاص أمام مقر الولاية، مطالبين برحيل الوالي، بسبب طريقته السلبية في تسيير أزمة مأساة عياش.

وحسب شهود عيان فقد حاول المحتجون اقتحام مقر الولاية، غير ان قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك.

وتشهد ولاية المسيلة حالة احتقان منذ إعلان وفاة الشاب عياش محجوبي، بعد فشل محاولات الحماية المدنية وعشرات المواطنين انقاذه، فيما وجه المواطنون أصابع الاتهام الى السلطات التي تجاهل الحادث لا سيما في الايام الاربعة الأولى من وقوعه في البئر.