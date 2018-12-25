كندا تحذر رعاياها من السفر إلى المغرب



وجهت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، من خلال موقع رسمي مهتم بالسفر والسياحة، تحذيرات لمواطنيها الراغبين بالذهاب إلى المغرب، مؤكدة أن الإرهاب بات يشكل "تهديدا حقيقيا بالمملكة" وأنه يمكن أن يضرب في أي وقت.

ونقلت تقارير إعلامية، أن الحكومة الكندية إعتبرت "الإرهاب بات يشكل تهديدا حقيقيا بالمغرب، وأنه يمكن أن يضرب في أي وقت, ويستهدف بنايات حكومية, ودورا للعبادة ومدارس ومنشآت سياحية وغيرها".

وتأتي هذه التصريحات، غداة العمل الإرهابي الذي أستهدف سائحتان اسكندتافيتان، واحدة من الدنمارك لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) ونرويجية، مارين أولاند (28 عاما)، بعد أن تعرضتا لهجوم بالسلاح الأبيض وقتلتا كما قطع رأس إحداهما، في منطقة تعرف توافدا للسياح في منطقة لا تبعد سوى ب 90 كيلومتر عن مدينة مراكش السياحية جنوب غرب الرباط, التي يقصدها السواح بمناسبة رأس السنة.

وكانت السلطات المغربية، قد أكدت في وقت سابق أن جريمة ذبح السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة قرب مدينة مراكش وسط المملكة "عمل إرهابي" نفذ من قبل متطرفين تم توقيف أربعة منهم في إطار التحقيق في الجريمة.

وحذر الموقع الكنديين والكنديات أيضا من "خطر" الاختطاف، متحدثا عن "جرائم القاصرين الكثيرة بالمدن العتيقة على الخصوص، والتي تأخذ أشكالا متعددة من سرقة بالخطف والنشل والاحتيال، وسرقات بالعنف وباستعمال السلاح الأبيض، والتي خلفت ضحايا وقتلى أحيان".

ونبه الموقع، السياح على الاحتيالات المرتبطة باستعمال البطائق البنكية، والاعتداءات التي تتم بمحيط الشبابيك الإلكترونية للمصارف, كما نبه للارتفاع الملحوظ والمتواصل لأعداد المتسولين والذين يبدي عدد منهم عنفا تجاه السياح عموما.

الموقع نصح أيضا الراغبين في زيارة المغرب "بسلك الشوارع والأزقة بدلا من الدروب والمسالك الضيقة" خصوصا بالمدن العتيقة, متحدثا عن اقتياد سياح وإجبارهم على اقتناء بضائع ومقتنيات من محلات بالإكراه, كما وجه الخطاب للسائحات اللواتي يسافرن وحدهن من إمكانيات تعرضهن للتحرش والعنف اللفظي ناصحا إياهن بالاستعانة بخدمات الوكالات.

للإشارة كانت مدينة مراكش قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل حيث شهدت هجوما بالقنابل في 28 أفريل 2011 أوقع 17 قتيلا بينهم 11 أوروبيا، وفي 16 ماي 2003 تعرضت الدار البيضاء لموجة من الاعتداءات الانتحارية أسفرت عن 33 قتيلا ارتكبها 12 إنتحاريا.