بالفيديو: إنقاذ بحّارين تقطعت بهما السبل 20 يوماً في البحر

وبعد نحو 3 أسابيع في عرض البحر، صادف مرور السفينة السياحية رويال كاريبيان بالقرب من الصيادين بين غراند كايما وجامايكا، وذلك بعد أن غيرت مسارها بحثاً عن طقس أفضل.

وكان الصيادان قد غادرا شاطئ بورتو ليمون يوم 1 ديسمبر (كانون الثاني) الجاري، قبل أن تجرف الأمواج العاتية قاربهما الصغير بعد أن غطا في النوم، بحسب موقع إن دي تي في.

وحاول الصيادان العودة إلى الشاطئ، لكن الوقود نفد منهما، وكانت مؤونة الطعام تكفي لمدة 7 أيام فقط، ولدى العثور عليهما، كان في حالة سيئة للغاية، لدرجة أن المسعفين احتاجوا إلى طائرة مروحية لنقل أحدهما إلى أقرب مستشفى.

وبمجرد وصول الصيادين إلى السفينة السياحية، تم إجراء الفحوص الطبية الأساسية لهما، وقُدم لهما الطعام والشراب والملابس، وجمع الطاقم لهما مبلغ 300 دولار من الركاب.