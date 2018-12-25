موظفون بالخطوط الجوية متهمون بسرقة سلع أثناء شحنها!

وجهت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء ،تهمة خيانة الأمانة، لأربعة أعوان شحن على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين تابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة استيراد خاصة “فيداكس”، تتهمهم فيها بالاستيلاء على سلع تم استيرادها من طرف الشركة، واكتشفت الأخيرة أن كمية البضائع المستوردة ناقصة، وهو ما استدعى متابعة الأعوان المكلفين بعملية الشحن امام القضاء بموجب اجراء الاستدعاء المباشر.

تفاصيل الملف حسب ما ناقشته هيئة المحكمة امس، يعود لبلاغ تقدمت به الشركة الضحية حول بضائع متمثلة في اجهزة لاسلكية لم تتمكن من معرفة مصيرها بعد اختفائها فور وصولها للمطار، وتضمنت الشكوى ان الشركة قامت باستيراد 50 صندوقا يحتوي على الأجهزة عبر الخطوط الجوية الجزائرية من الإمارات، ولدى مقارنة كمية السلع المستلمة مع رسالة النقل الجوي المرافقة لها، تبين انها ناقصة واختفاء عدد معتبر منها، وخلال تبليغ إدارة الخطوط الجوية، تم فتح تحقيق داخلي، ثم توجيه اصابع الاتهام للأعوان المكلفين بشحنها على اعتبار توافق يوم وصول الشحنة بتاريخ مداومتهم.

بالمقابل لم يهضم المتهمون خلال المحاكمة ما نسب اليهم، وجرهم للعدالة بتلك الطريقة عن جريمة لم يرتكبوها، وأجمعوا على انكار الوقائع، فيما جاء على لسان الدفاع ان المشتبه فيهم تميزوا بحسن السيرة والسلوك طيلة فترة عملهم بالخطوط الجوية وتمت ترقيتهم، وغير منطقي اتهامهم باختلاس بضائع ائتمنوا عليها، اضافة إلى وجود أجهزة كاميرا لمراقبة المكان وجهاز السكانير وبسهولة ضبط الفاعل، وامام ما سلف ذكره، التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج للجميع.